El 29% de empresas del Valle de Aburrá despidió empleados en pandemia, según encuesta

La Cámara de Comercio de Medellín presentó los resultados de la encuesta hecha a 400 empresas del Valle de Aburrá sobre sus expectativas en la reactivación.

Entre los datos se destaca que, durante la cuarentena, 82,1% de las empresas reportó dificultades financieras, como recaudo de cartera, el pago de impuestos y el pago a proveedores y 29,7 % de las empresas reportó despido de empleados, 46,7% implementó el trabajo en casa y 56,6% dio vacaciones anticipadas.

Jaime Echeverri, vicepresidente de Planeación y Desarrollo de la Cámara de Comercio, señaló que el 10% de las empresas encuestadas migraron hacia otro negocio y que, tras la reapertura, 57,3% de las empresas operan normalmente, mientras que otro 36,1% opera parcialmente.

“Un porcentaje de las empresas que no han regresado es porque no aplican sus protocolos de bioseguridad como corresponden y no recibieron autorización y unas más porque el mercado no les reacciona”, dijo.

En fin, la realidad es que esto da señales de que la base empresarial de esta región a final de este año difícilmente se mantendrá en el mismo número de empresas que teníamos en 2019 añadió Echeverri.

Cree la Cámara de Comercio que, según la encuesta, para el 51% de las empresas con operación parcial, tomará más de tres meses retornar a la normalidad.