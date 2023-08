El acontecer político de Antioquia, en la ronda política de Blu

Toda una tormenta política ha generado la entrevista a Luz María Múnera, del Pacto Histórico, donde aceptó al diaro El Colombiano, que el candidato y el ex gobernador de Antioquia, por la Alianza Social Independiente-ASI, Luis Pérez Gutiérrez, solicitó el aval y apoyo de los cinco partidos que hacen parte del Movimiento Político.

Uno de los primeros en reaccionar fue el candidato de Independientes, y quien esperaba un mayor respaldo debido a su cercanía a Gustavo Petro, Esteban Restrepo, quien en sus redes sociales calificó a su contendiente ”Luis Pérez, el cínico”

“Luis Pérez está asustado porque va cayendo en las encuestas. Al final no representa nada más que el pasado de la politiquería que alguna vez lo hizo grande”, dijo en otro trino.

Lo cierto es que Esteban Restrepo también busca que miembros de el Pacto Historíco lo acompañen en su aspiración a la Gobernación.

Otro que reaccionó fue Eugenio Prieto, quien indicó que esa petición estaba cantada, porque Luis Pérez es, según él, Petro: "Camina como pato, se comporta como pato, es un pato... Es Pérez Petro, eso no le pueden decir a otras personas que no es así, eso lo sabemos desde hace mucho rato", dijo.

El candidato del Partido Liberal aprovechó para criticar la situación de orden público del país y Antioquia, la cual calificó como preocupante

A propósito, Luis Pérez de a poco ha salido a los medios, y en redes sociales, ha sido viral un video donde aseguró que para garantizar la seguridad en Antioquia, le va a solicitar al presidente Gustavo Petro 10.000 policías…

"A pedir 10.000 nuevos policías. Primero lo haremos por los caminos normales, pero si no nos hacen caso, voy a liderar en enero la recolección de un millón de firmas para que Petro, que tanto le gusta la participación, nos haga caso", señaló Pérez.

Robinson Giraldo, candidato a la Gobernación por Fuerza Ciudadana, reveló en la ronda Política de Blu que tiene una denuncia a otro candidato, Mauricio Tobón, el del parche por el slogan de la campaña “Antioquia Federal”, debido a que ya lo tenían como marca registrada.

"Está denunciado ante el CNE por usurpación de marca y nombre, confusión al elector y ser imprudente en la política", aseveró.

Buscamos al candidato Tobón y respondió que era falso: "Pretendíamos promover ese sentimiento de Antioquia Federal. El CNE hizo unas averiguaciones y no trascendieron, es un tema que él no logró las firmas y nosotros seguimos hablando, no existe ninguna investigación", respondió.

