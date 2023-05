El acontecer político de Antioquia, en la ronda política de Blu

Se sacan los trapitos al sol, en redes sociales hay una pelea de gallos entre dos candidatos a la Gobernación de Antioquia, se trata de Esteban Restrepo de Independientes y Mauricio Tobón, todo por Federico Gutiérrez, debido a que Tobón dijo que Fico ha sido el mejor alcalde de los últimos años que ha tenido Medellín , por lo que como lo ha solicitado el expresidente Álvaro Uribe Vélez, también le pidió ser candidato oficial para acabar con el 'quinterismo'.

"Federico Gutiérrez demostró ser uno de los mejores alcaldes que ha tenido Medellín en toda su historia. Una ciudad que se volvió destino turístico para el mundo, centro de la cuarta revolución industrial. Nos convirtió en la ciudad soñada, hoy queremos tener nuevamente a Federico Gutiérrez como alcalde de la ciudad" dijo en Tiktok Mauricio Tobón.

Esto enfureció como gallo fino a Esteban Restrepo, ex secretario de Gobierno del alcalde Daniel Quintero: "Dizque Federico Gutiérrez fue el mejor alcalde en la historia de Medellín, cuando todos sabemos que a Federico Gutiérrez se le cayó Hidroituango, le capturaron su secretario de Seguridad por nexos con La Oficina y no fue capaz de hacer el Metro de la 80. No hizo nada por Medellín", afirmó.

Ya que hablamos de uno de los candidatos del Mall Indiana, estos decidieron la fecha donde se conocerá el candidato único entre Mauricio Tobòn, Andres Juliàn Rendo, Eugenio Prieto y Juan Diego Gómez, será en una fecha de independencia, sí, el 20 de julio, día de la independencia de Colombia de la colonización española…Mauricio Tobón, se sometieron a una encuesta para elegir al candidato.

Pero quién les dijo que no se suma a esa coalición es Luis Fernando Suárez, el exsecretario de gobierno de Antioquia, que a El Colombiano, sin tapujos, explicó el por qué de su negativa.

"Yo no comparto esas frases de que la política es dinámica. La garganta mía es estrecha para tragar sapos, también he dicho que tengo diferencias con Juan Diego Gómez. Siendo presidente del Senado trató a Aníbal Gaviria de delincuente, lo condenó y eso no está bien", expresó Luis Fernando Suárez.

Por otro lado, luego de decir que va hasta el final, la dama de hierro, la exfiscal Claudia Carrasquilla, ha hecho coalición llamada Primero Medellín, con Juan David Valderrama primo de Sergio Fajardo, Juan Carlos Benjumea y Carlos Cuartas, se unen en una coalición de centro para la Alcaldía de Medellín.

"Las coaliciones parten de orígenes diferentes pero comparten principios y un objetivo en común. En este caso unir a Medellín", dijo Juan David Valderrama.

Y el partido del exministro Juan Fernando Cristo, En Marcha, ya tiene candidato a la Alcaldía de Medellín, el concejal Luis Bernardo Vélez, aún no definen a quién apoyará a la Gobernación de Antioquia.

"Nos reunimos con un número importante de candidatos a Alcaldías de todo el departamento de Antioquia, más de 60 candidatos y obviamente también nos reunimos con un candidato a la Alcaldía de Medellín que es Luis Bernardo Vélez, actual concejal. Medellín no está para seguir probando, tampoco está para convertirla en la capital de la oposición al presidente Petro" le contó a Blu Radio Juan Fernando Cristo.

Este y todos los jueves la información de la contienda electoral en la Ronda Política de Blu Antioquia.