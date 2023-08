El acontecer político de Antioquia, en la ronda política de Blu

La encuesta Invamer, mostró que Federico Gutiérrez barre en la intención de voto a la Alcaldía de Medellín, que concentra el 63 % y supera por más de 50 puntos a su principal contendor, la ficha del alcalde Daniel Quintero, Juan Carlos Upeguí y en tercer lugar Albert Corredor, que entre ambos no llegan al 18 %.

Otros que aparecen abajo, quieren seguir haciendo esfuerzos, una alianza que fue anunciada en días pasados por Daniel Duque, César Hernández, Juan David Valderrama y Luis Bernardo Vélez para hacer una coalición por la Alcaldía de Medellín, pero Blu Radio conoció que uno de los cuatro candidatos no se bajará.

“No, no hemos avanzado, pero yo he tratado de ser muy claro, yo no me voy a bajar de esta contienda, porque yo tengo el conocimiento, tengo experiencia, la ética, yo no tengo ninguna investigación en vida política de corrupción”, afirmó Luis Bernardo Vélez.

Sin embargo, Juan David Valderrama dice que deben seguir proponiendo y que ojalá los cuatro o tres, logren un acuerdo antes de modificarse el tarjetón a principios de septiembre.

“Porque entre menos fotos, lógicamente también mucho mejor para el elector el día elecciones tener menos fotos y confundirse, eso nos apremia a la grandeza y a los tiempos, ojalá tengamos esa decisión antes del 7 de septiembre de decantar una candidatura única en una sola. Puede ser complejo entender los momentos y hacer los esfuerzos en un candidato”, agregó.

Ambos aseguran que siguen en las calles, no con promesas, si no con la idea de recuperar la inversión social, en la niñez, el adulto mayor, entre otros, que según ellos, fueron abandonados por la actual administración.

Ni rastros de lo que fue la alianza del Mall Indiana, de aspirantes de la Gobernación, sobreviven dos: Eugenio Prieto Liberal y Andrés Julián Rendón, de Centro Democrático, que definirán un único candidato

Sin embargo, habrían invitado a Juan Diego Gómez, que tiene el respaldo Conservador, que reveló que no hubo condiciones para participar de esa unión, porque al final llegarían a otra campaña.

“Mucha insistencia por parte de algunos sectores del Centro Democrático de incluir al doctor Luis Fernando Suárez, el actual candidato de la continuidad de Antioquia, al final, las reglas, las condiciones, las posibilidades pues no fue posible llegar a ningún acuerdo. Lo que han dado entender es que este acuerdo no es de los candidatos, Andrés Julián y Eugenio Prieto, que han obrado de buena fe, si no que hay unos jefes atrás de ese acuerdo que no han explicado con exactitud de qué se trata”, señaló.

Pero no dejó títere con cabeza, porque no cree en las discusiones que se han dado entre los candidatos Luis Pérez y Esteban Restrepo, donde dijo que ambos son los candidatos del presidente Gustavo Petro.

“Pues mire lo que hemos visto es que los candidatos que votaron por Gustavo Petro, hoy dicen que no son petristas”, aseveró.

De los otros candidatos, 400 candidato concejo Medellín Creemos 21 Alejandro de Bedotu, pedagogía para que no pase lo que ocurrió este periodo todos no terminaron.

"Elegir bien, elegir personas que se queden los 4 años, mire este dato de los 21 concejales de la ciudad hace 4 años 9 no están sea que los destituyeron, se fueron, pelearon con el partido, se fueron para la Cámara de Representantes, entonces, necesitamos gente seria”, aseveró.

Otro candidato al Concejo de Medellín es Joshua Alejandro Areiza, que hace parte del listado del Movimiento Independientes, donde aseguró que a pesar de las polarizaciones, los ciudadanos buscan soluciones a problemas sociales sin importar el color.

“En las calles es otro el cuento, y finalmente siento que la política de los partidos y Movimientos es una asunto de presencia, la política se hace gastando suelas en las calles”, dijo.

La contienda política entre el Quinterismo y Federico Gutiérrez no sólo se disputa en Medellín, en Fredonia hay cinco candidatos, tienen aval de ambos, uno de ellos es Aldubar Vanegas Marin que tiene el Aval de Creemos pero coavales del centro democrático, partido verde, liberal, entre otros.

“El pueblo una de las grandes reclamaciones que me hacen es que quieren tener un alcalde de carne y huevo que pueda saludar, ver, eso será candidato del pueblo, me he dado al campesinado, yo nací en Fredonia, crecí en Fredonia y allá espero morir”, relató.

