El Clan del Golfo está debilitado: gobernador de Antioquia

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, se refirió al plan pistola que viene adelantando el Clan del Golfo en su departamento y aseguró que, aunque la situación es bastante preocupante, se ha “venido trabajando con la Policía y el Ejército” en los diferentes consejos de seguridad.



Pérez señaló que, aunque esta organización criminal logra recomponer su estructura con gran agilidad tras los golpes propinados por las autoridades, está debilitada y recurre a este tipo de actos para tratar demostrar su capacidad.



“A pesar de que la Policía y el Ejército ha perseguido a los autores, eso parece una bestia de 7 cabezas, siempre que se coge uno siempre aparece otro asociado al Clan del Golfo, es una banda que tiene gran financiación y se les dejó coger mucha ventaja económica con el microtráfico y la droga”, indicó.



Pérez celebró la llegada de 250 hombres de las autoridades para combatir esta estrutura que en los últimos días ha cobrado la vida de 11 policías.



“Con este clan en el día de hoy se necesita mucha más inteligencia porque no hay grandes batallas, ellos están acudiendo a hechos terroristas como cuando Pablo Escobar estuvo derrotado en sus últimos días, que pagó por matar policías; ellos lo que están haciendo es actos terroristas”, dijo Pérez.



“Creo que el Clan del Golfo está debilitado, se le ha decomisado muchísima droga, los campesinos dicen que ya no les llega el dinero de antes”, agregó.



Sobre la posibilidad de negociar o vincular a un proceso de paz a esta banda criminal, Pérez aseguró que “como autoridad regional” no tiene “ninguna capacidad de negociaciones”, además señaló que no ve que se le pueda otorgar ningún estatus político a ese grupo.



