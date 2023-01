El desgarrador cuento de un joven de Antioquia que se viralizó en redes sociales

Pese a que ya pasaron dos meses desde que terminó el festival ‘ Medellín 100 palabras’, las redes sociales han revivido el cuento ganador de la edición 2022. En las últimas horas, en Twitter y Facebook miles de usuarios han reaccionado al escrito Miguel Ángel López Henao, de 15 años, quien ganó con un desgarrador cuento el popular premio.

‘El monstruo de mi cuarto’, se llevó el primer puesto de la categoría juvenil entre 91 finalistas. Mientras que, en la categoría infantil, la ganadora fue Ana Sofía Osorio, de 13 años, con ‘Los 15’; los adultos tuvieron a Lina Marcela Cardona, de 43 años, como ganador con su relato ‘La prótesis’.

Publicidad

"Mi casa queda en una loma cerca de la estación Andalucía. Allí vivimos tres personas. Mi mamá, El monstruo y yo. Cada vez que me voy a dormir puedo ver que en la esquina de mi habitación se para el monstruo para verme mien- tras duermo. Me da miedo que me haga algo mientras no puedo verlo, puedo sentir su mirada más y más profun- da, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he puesto varios nombres, El monstruo, El vigilante, El coco y muchos otros. Pero mi mamá le dice amor", es el desgarrador cuento con que Miguel Ángel López se hizo con el premio de la categoría juvenil.

Cuento ganador del concurso "Medellín en 100 palabras". pic.twitter.com/V7y1b1Fxuh — Tola y Maruja (@Tolaymaruja) January 5, 2023

Sin duda, el cuento de este joven ha generado cientos de opiniones en redes sociales, según algunos, la redacción es casi impecable en comparación de muchos textos que se observan diariamente en diversas plataformas.

“Que el arte contenga a los monstruos y no la realidad”; “Me duele este talento. Cuanto sufrimiento en un escrito tan corto”; “De verdad que no parece un cuento, sino más bien una experiencia real vivida por quién la escribió”, son algunos de los comentarios en redes sociales.

Le puede interesar: 'Los cuentos de Mabel Cartagena'