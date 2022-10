El 'Hombre araña' resultó regañado en el metro de Medellín

Con música de fondo, el ‘Hombre araña’ rompió con la rutina en la estación Parque Berrío del metro de Medellín. Llegó hasta la plataforma del sistema de transporte con un bafle para amenizar su intervención y empezó a hacer piruetas frente a quienes esperaban la llegada del próximo tren.

Al ver la situación, efectivos de la Policía se vieron obligados a interceptar al “superhéroe” e impedir que siguiera con la actividad.

Publicidad

Según información entregada por la Policía Metropolitana, se trataba de un joven de 22 años, de nacionalidad chilena y que hace poco llegó al país, por lo que desconocía que en el reglamento del metro están prohibidos este tipo de actos.

El suceso no pasó de un llamado de atención, pues los policías que lo atendieron no pudieron realizar la medida correctiva de ley porque el joven no contaba con documentos para identificarse, argumentando que se los habían robado al llegar a Colombia.

Finalmente, este ‘Hombre araña’ chileno fue escoltado y expulsado de la estación.

Identidad revelada gracias a nuestra policía nacional. pic.twitter.com/K5QIm5HbFQ — Barney Valyrion  (@BarneyStinsonWt) October 4, 2022

Escuche y siga el podcast Diagnóstico Criminal