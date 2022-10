Burlas a jóvenes con autismo en el metro de Medellín deja en evidencia la ignorancia que tenemos

Este lunes, después de terminar el programa, doña Lina Cadavid, a propósito de mi editorial sobre la noticia del funcionario público con síndrome de Down, me escribió por Twitter para presentarme una situación que me llamó la atención.

En el metro de Medellín, seis jóvenes con autismo que iban tranquilamente transportándose, fueron objeto de discriminación y burla por algunos pasajeros que expresaron con agresividad que los jóvenes deberían estar alejados de la sociedad. El caso, que fue rechazado por la Asociación Autistas de Colombia, no solo es indignante, sino que demuestra a lo que puede llevar la falta de inteligencia y empatía.

Creo que con esta situación quedó en evidencia la ignorancia que tenemos algunos frente a condiciones especiales como el autismo. No podemos caer en la idea de que es un motivo para discriminar, porque no se trata de una condición que afecte a la sociedad ni mucho menos. Estos jóvenes, como cualquier otro ser humano, merecen ser tratados con respeto, dejando a un lado la creencia de que son inferiores por una condición que no les quita ni su humanidad ni su dignidad.

Estoy seguro de que, además de exigirnos como sociedad campañas culturales que nos permitan abrir la mente y dar pasos hacia una inclusión verdadera, la situación también nos pone individualmente frente a retos que podemos asumir para que todos, sin importar su condición, puedan tener un espacio tranquilo en nuestra sociedad.

Necesitamos, primero, vivir con empatía, ya que, aunque sea una palabra trillada en estos tiempos, eso no hace que deje de ser necesaria para poder construir una sociedad más justa. Pero debemos también entender las limitaciones de los demás, con la claridad de que todos las tenemos, aunque en cada uno sean diferentes. Y tercero, es necesario que asumamos el respeto a la diferencia como valor fundamental para relacionarnos.

No hay justificación a lo sucedido en el metro, pero eso nos puede servir para saber cómo no actuar. Estoy seguro de que ningún ser humano que se sienta mejor o más que otro, e intente demostrarlo con cualquier tipo de violencia, puede ser buena persona.