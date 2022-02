Profesor habría ofrecido dinero a una madre para que retirara del colegio a su hija con autismo

Alejandra tiene ocho años, es barranquillera y está diagnosticada con autismo. Pese a tener alto desempeño en matemáticas, lectura e idiomas, su paso por el colegio la ha llevado a enfrentar el bullying de sus compañeros y maestros; con burlas y señalamientos.

Así lo asegura su madre Eneriette Herrera, quien afirma que incluso un profesor le ofreció alguna vez dinero para que retirara a su hija y la llevara a otro plantel.

A pesar de que Alejandra no entiende por qué a su corta edad ha recorrido de la mano de su madre más de seis colegios, Eneriette lamenta que ni con una tutela ha podido garantizar el derecho a la educación de su hija, para que sea tratada con igualdad y sin señalamientos.

“Yo manifesté la discapacidad de mi hija y al día siguiente me llamaron para decirme que tenía que ir por la niña porque ellos no podían manejar su comportamiento. Me dijeron tome a su hija y si no me la medica no se la podemos recibir”, contó Eneriette Herrera.

Por el caso, la Secretaria de Educación de Barranquilla anunció su intervención, dado que la menor tuvo que volver a casa, después de una semana de iniciado el calendario escolar, pues los tratos que recibía de sus compañeros preocupaban a su madre, quien asegura no haber encontrado un respaldo en el plantel para que hubiese un acompañamiento especial.

