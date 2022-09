Empresarios antioqueños no son optimistas frente a la reactivación comercial con Venezuela

Colombia y Venezuela vuelven a estar unidas por la frontera común que se reabrió este lunes, tras siete largos años que acentuaron las diferencias de dos países.

Tras la decisión, Nicolás Posada presidente ejecutivo de Intergremial Antioquia, señaló que el restablecimiento de la relación comercial con Venezuela hoy no es lo mismo para el departamento, debido a que el vecino país ya no es el socio comercial que era hace 20 o 30 años. Según él, la economía se vio fuertemente afectada y los productos que se podrían exportar hoy desde Colombia no tendrían la misma acogida por el cambio en el mercado venezolano.

"El mercado venezolano cambió, el Producto Interno Bruto ya no es el mismo, entonces los productos que se exportaban desde Colombia no van a tener buena acogida, porque las personas ya no van a tener con que comparar esos productos" señaló.

De acuerdo con las cifras de la Cámara de Comercio, en el 2007 la cifra de exportaciones en Antioquia alcanzaba los 1.100 millones de dólares, mientras que ahora, la cifra bajó a 31,7 millones de dólares en el departamento.

Desde Intergremial señalaron que se debe realizar un estudio y mesas de trabajo para conocer el estado actual de las empresas en ambos países, debido a que en Venezuela muchas compañías fueron cerradas o expropiadas. Asimismo, indicaron que el sector empresarial tiene muchas preocupaciones jurídicas y logísticas que impiden una apuesta acelerada de un intercambio binacional.

