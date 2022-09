En Antioquia: más de 100 niños están desescolarizados por derrumbes en veredas de Ituango

Como consecuencia de los derrumbes, más de 100 niños en Ituango, Antioquia, no asistieron a la escuela por el bloqueo de las vías y el temor de los padres de ser víctimas de un deslizamiento.

Las emergencias persisten en siete veredas del Cañón del Bajo Inglés, pero la vereda El Cedral tiene todas sus vías bloqueadas. Allí, la sede veredal de la institución educativa rural La Pérez tiene un alto número de inasistencia de alumnos y falta de insumos para el programa de alimentación escolar.

Según el rector Jorge Iván Romero, un centenar de estudiantes no está yendo al colegio mientras que otros 180 asisten durante media jornada.

"Solo van a estudiar algunos hasta el mediodía porque, obviamente, al no haber el restaurante, hay que despacharlos. Y otros más de 100 estudiantes que no asisten, primero, porque no está el restaurante y segundo porque ante el peligro, los padres optaron mejor por no enviar a los estudiantes al colegio", agregó el rector.

La Alcaldía de Ituango señaló que también revisó el estado de las escuela que han sufrido daños, además la maquinaria adelanta los trabajos de remoción pero las intensas lluvias han dificultado las labores.

"En el tema de tránsito, con esta ola invernal se han dañado algunos puentes peatonales o artesanales que se han hecho con las comunidades y, entonces, eso ha impedido que algunos muchachos vayan o asistan a su escuela normalmente", reconoció alcalde de Ituango, Mauricio Mira,.

