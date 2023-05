En el occidente de Medellín e Itagüí 600 mil habitantes estarán sin agua el domingo, 21 de mayo

Entre las 6:00 am. del domingo 21 de mayo y las 4:00 am. del lunes 22 de mayo, 170.274 usuarios, equivalentes a más de 600 mil personas de las comunas 11, 12, 13, 15 y 16 de Medellín; al igual que de los barrios Colinas del Sur y Santa María 3 de Itagüí, no contarán con servicio de agua.

La compañía explicó que las interrupciones se harán de forma escalonada y que se realizarán con el fin de concluir el cambio de una válvula y el empalme de la nueva red de 2 kilómetros que abastecerá de agua el tanque de La América, por lo que invitan a los usuarios a prepararse y abastecerse con tiempo.

"Vamos a atender todo el sector residencial y no residencial con 15 rutas de carro tanques y vamos a hacer la instalación de unos tanques fijos, de 2.000 litros, para atender a las personas con movilidad reducida" aseguró Paula Menjura Mejía, de la Dirección comercial de agua y saneamiento de EPM, quien además agregó que habrá un PMU desde el que se coordinarán todas las acciones.

EPM invitó a los usuarios a consultar si su barrio está en la zona de interrupción a través de la página www.epm.com.co o a través de la línea de atención al cliente 444 42 15 o el WhatsApp 3023000115.

