El preocupante panorama del turismo sexual en Medellín y la “facilidad” para los extranjeros

La justicia de Estados Unidos condenó a Michael Wayne Roberts, de 41 años, a siete años de cárcel por abusar sexualmente de varios menores de edad en ese país. Sin embargo, una de las particularidades de este caso es que este hombre solía viajar a Medellín con el objetivo de pagar para tener relaciones sexuales con menores de edad en la capital antioqueña.

Lo anterior volvió a encender el debate acerca del turismo sexual en Medellín, una práctica que ha sido denunciada en varias ocasiones pues involucra menores de edad, pero que todavía sigue siendo un dolor de cabeza para las autoridades colombianas. Por esto, la abogada Helena Luna Hernández, experta en explotación sexual en Colombia, se conectó en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, y habló sobre el tema.

Luna declaró que este caso en particular supone un aliento en medio de un panorama preocupante, sin embargo, a pesar de ser un precedente positivo, es la excepción a la regla de lo que sucede en este tipo de situaciones de explotación sexual.

“En Colombia y particularmente en Medellín es muy fácil para un extranjero pagar por explotar niñas, incluso utilizar medios de transporte que ofrecen estos escenarios de explotación sexual, arrendar apartamentos con estos fines, todo se les vuelve muy sencillo”, afirmó.

Publicidad

Sobre la medida que tomó la Alcaldía de Medellín, en cabeza de Daniel Quintero, que consiste en limitar el acceso al Parque Lleras para evitar que siga siendo un foco de explotación sexual, Luna enfatizó en que cree que no sirve para nada.

“Esa medida no sirve para nada, de hecho, puede tener consecuencias contrarias, la medida lo que hace es enfocar a las víctimas y no a los victimarios y a toda la cadena de explotación sexual. Lo que hace es limitar las posibilidades de acceso y libre desarrollo de, por lo general, mujeres. Aquí lo que habría que hacer es aumentar el número de casos identificados de víctimas de explotación sexual, de trata de personas y adoptar acciones de prevención, fortalecer rutas de restablecimiento de derecho y todo un entramado de acciones que claramente no son cerrar un parque”, expresó.

Además, sobre un evento que se realizará en agosto en Medellín enfocado a la industria webcam y que será el más grande en Latinoamérica, la abogada puntualizó en el error que están cometiendo las autoridades de la ciudad al no tener acciones puntuales de prevención en los contextos asociados a la explotación sexual, pues con este tipo de eventos se aumenta la potencial demanda y las posibles víctimas de explotación sexual.