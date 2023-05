Alcaldía de Medellín busca soluciones para evitar discriminación a mujeres en el Parque Lleras

En redes sociales siguen apareciendo videos en los que las mujeres evidencian cómo han sido discriminadas y se les ha impedido su ingreso al Parque Lleras solamente por su manera de vestir, en las que los policías, incluso, insinúan constantemente que son “meretrices”.

Ante la situación, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, admitió que puede existir una malinterpretación de las instrucciones y por ello buscan soluciones para evitar que siga sucediendo.

"Uno da unas instrucciones y de pronto la instrucciones no las entienden. Un policial de pronto, de forma particular, no dejó entrar o le puso problema a una ciudadana porque la vio vestida de una manera o de otra, eso ya lo estamos corrigiendo", explicó el alcalde.

Así que, según el alcalde, se implementará una estrategia para identificar casos de transacciones sexuales al interior del parque y reaccionar en el instante.

Cuando vayas a Provenza trata de ir con una pinta no tan exhibicionista



Soy Juliana Andrea la chica que les había mandado un correo denunciando un caso de discriminación en provenza por parecer "meretrices" pic.twitter.com/vewnbyxyNO — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) May 13, 2023

"Cuando entren algunas personas y veamos que eventualmente van a hacer alguna transacción sexual en el espacio, la Policía coja a los hombres y les revise papeles y todo, y en caso de que haya alguna irregularidad en su documentación o algo, los desplace hasta el CAI", dijo Quintero.

La alcaldía espera que con esto dejen de aparecer casos de discriminación a las mujeres por su forma de vestir para ingresar al Parque Lleras.

