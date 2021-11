En Medellín podrían aplicar toques de queda para personas no vacunadas ante pico de la pandemia

El alcalde Daniel Quintero advirtió que en Medellín podrían aplicarse toques de queda para las personas no vacunadas ante un eventual cuarto pico de la pandemia.

Esta medida restrictiva podría acogerse en la ciudad para evitar un rebrote e ingreso a las unidades de cuidados intensivos, debido a que con la circulación de la variante Delta se dispararon los contagios a más de 400 casos diarios en Medellín.

Según Quintero, no se planean nuevas cuarentenas en la capital antioqueña o cierres de la economía porque el positivo avance de la vacunación y la exigencia del carnet de vacunación para ingresos a espacios públicos y eventos masivos, pero sí se contemplaría un toque de queda solo para las personas no vacunadas para no afectar a quienes sí han recibidos sus dosis.

"Las restricciones serán en relación a las personas no vacunadas que van a tener problemas para poder entrar a restaurantes, para entrar a lugares públicos y si la cosa se agrava, vamos a ponerle toque de queda a ellos", afirmó el alcalde.

Actualmente, el 80% de los ciudadanos de Medellín ha recibido al menos una vacuna, mientras que el 60% ya cuenta con el esquema completo.

