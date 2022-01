En medio de polémicas, EPM se retira de la Andi desde este 2022

En una carta, el gerente de EPM , Jorge Carrillo, pidió a la Andi que retire su membresía del gremio a partir de este año 2022.

Esta decisión se da luego de los acuerdos logrados con los contratistas de Hidroituango que desde el pasado 1 de enero continuaron con sus obras, pero que las críticas del alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de la multilatina antioqueña, Daniel Quintero, había seguido con sus críticas al GEA y, además, había tenido discrepancias con con Bruce MacMaster quien una vez le dijo que le preocupa que mandatarios como él perdieran la capacidad de liderar sera y objetivamente en su comunidad, en un columna en El Tiempo.

Y Quintero le había respondido: "Bruce, pareces olvidar que EPM, segunda empresa del país, también es miembro de la ANDI. El hecho de ser pública no le quita derechos para reclamar derechos. Como Alcalde de Medellín demando que te ciñas a tus deberes. Si tienes diferencias busca los canales institucionales"

Bruce, pareces olvidar que EPM, segunda empresa del país, también es miembro de la ANDI. El hecho de ser pública no le quita derechos para reclamar derechos. Como Alcalde de Medellín demando que te ciñas a tus deberes. Si tienes diferencias busca los canales institucionales. https://t.co/xL6jjDG8U3 — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) October 17, 2021

La carta, que está dirigida al presidente de la Andi, Bruce MacMaster, y al director de la Andi en Antioquia, Alejandro Olaya, EPM reconoce que el aporte del gremio y su “propósito de hacer sostenible la empresa privada, promoviendo competitividad, el progreso económico y el desarrollo del país, con responsabilidad ambiental”.

Según esta misiva, se hizo una evaluación detallada de la participación como Grupo EPM en el último periodo y se decidió no continuar con la membresía de la Andi. Sin embargo, no desconoce “el gran apoyo, esfuerzo y diligencia con que no han tenido diferentes tópicos y solicitudes durante nuestra afiliación”.

La carta, firmada el 7 de diciembre, fue enviada con copia a los diferentes representantes de las filiales de EPM en el país.

En su momento, la Andi había hecho críticas al gobierno de Empresas Públicas de Medellín:

