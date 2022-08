En 15 días definen contratista para obras de turbinas 3 y 4 de Hidroituango

Si bien se avanza con los detalles para que a mediados de octubre se inaugure Hidroituango con las turbinas 1 y 2, todavía es incierto el futuro de las obras de las siguientes generadoras que deben entregar energía a más tardar en noviembre del próximo año.

El actual contratista, CCC Ituango, tiene el compromiso de dejar listas las dos primeras, pero antes de finalizar este año, cuando termina su contrato, no podría culminar las obras civiles de las turbinas 3 y 4.

Según el gerente de EPM, Jorge Carrillo, en 15 días se definirá quién continuará con estas obras, pero se contemplan alternativas con una forma de pago distinta, con mejor rendimiento y a menor costo.

Entre las otras alternativas está darle continuidad al contrato siempre y cuando se cambie la forma de pago porque no estamos cómodos con la dinámica que se traía, o explorar qué otro grupo de contratistas, que ya tenga actividades en el proyecto, puede hacer esas actividades de obras civiles agregó Carrillo

En el caso de la segunda etapa, que compete las turbinas de la 5 a la 8, se adelanta una licitación de la cual tres empresas se retiraron y siete están pendientes de hacer su oferta económica, pero este proceso se ha aplazado tres veces porque hay temores con los seguros y la situación de la economía actual.

En caso de que no se logre licitar y nuevamente se postergue, el gerente Carrillo señaló que no hay afán con este otro proceso porque no tienen un tiempo máximo para entrar a operar.

"La etapa 2 no tiene obligaciones de energía en firme, es decir, que no tiene fechas obligatorias de entrada. Eso quiere decir que no tenemos el pie puesto en el cuello y no nos lo vamos a dejar poner. Si bien auguramos éxitos en la licitación, tenemos tiempo para reaccionar si fuera fallida, pero no creemos que fuera así", manifestó Carrillo.

EPM señaló que ya se han buscado acuerdos con las aseguradoras y está resuelto el tema de las pólizas para que los interesados puedan licitar sin problemas.

