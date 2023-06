En un trino, Daniel Quintero tildó de corruptos a marchantes en Medellín

Nuevamente Daniel Quintero está en el ojo del huracán. Su saludo a los manifestantes ayer en Medellín generó malestar entre la ciudadanía. Una polémica más en el largo listado del controvertido mandatario.

Algunos ciudadanos se pregunta si fue provocador el mandatario local, quien salió al balcón de su oficina y no contentó con agitar la mano, en sus redes sociales, mostrando de fondo la marcha de la oposición, fijó un trino en el que dijo: “Un saludito con cariño del alcalde que ha enfrentado a los corruptos”.

El alcalde Quintero tildó de corruptos a quienes marcharon en contra de las reformas del gobierno y de paso contra su administración en Medellín, en la calle la gente no tardó en reaccionar.

“Hombre, para mi es un irrespeto, una desfachatez de este señor”, dijo José Darío Arroyave, habitante de Medellín.

Publicidad

“No puedo decir que lo haya hecho de mala fe, pero me parece muy infantil, muy falta de personalidad porque un alcalde cuando se pone a burlarse de la gente de lo mal que ha sido como alcalde, no le veo sentido”, comentó Iván Montoya, otro ciudadano.

A los empresarios el “saludito” no les cayó muy bien, como lo expresó Nicolás Posada, presidente ejecutivo del Comité Intergremial de Antioquia: “La actitud del día de ayer del alcalde Daniel Quintero no solamente es un irrespeto a los manifestantes, sino que también denota una frustración que tiene él”.

Pero más allá del polémico momento, analistas consideran este comportamiento como algo que forma parte del libreto político de Daniel Quintero: “Quintero tiene claro que le habla a su voto duro, que enfrenta al establecimiento de Antioquia y en consecuencia lo que vimos ayer es un episodio más de lo que nos tiene acostumbrados”, aseveró Juan Carlos Velásquez, analista político en la ciudad.

Publicidad

El cambio en primera es un ejemplo que le costó la suspensión, sin embargo, el saludo en el balcón llegó en un momento de profunda división en Medellín, según Velásquez: ”Uno esperaría que un gobernante se concentre más en unir y en solucionar que en confrontar y en provocar”, añadió.

A pesar de la polémica, este martes en Medellín marcharon más de 43.000 personas en contra del Gobierno que el alcalde Daniel Quintero apoya.

Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar: