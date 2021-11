Escasez de vacunas generó disgustos en el punto masivo del Estadio en Medellín

Muy molestos se mostraron los ciudadanos que fueron a vacunarse en el punto masivo del Estadio en Medellín , pues aseguran que después de hacer filas por varias horas, las autoridades de salud les informaron que se agotaron las vacunas .

Con los brazos cruzados y muy molestos quedaron los ciudadanos después de estar varias horas haciendo la fila para aplicarse la vacuna y no lograron obtener el biológico.

Las personas criticaron la falta de logística: “Me devuelve los pasajes que vivo lejos”, gritó uno de los ciudadanos.

Molestos se encuentran a esta hora los ciudadanos que fueron a vacunarse en el punto masivo del Estadio en Medellín, aseguran que después de hacer filas por varias horas, las autoridades de salud les informaron que se agotaron las vacunas. https://t.co/yU0ivLG68d #VocesYSonidos. pic.twitter.com/YCqfYS61bQ — BLU Antioquia (@BLUAntioquia) November 21, 2021

Karen Acosta, una de las afectadas que no se pudo vacunar, aseguró: “Le pusieron un ficho a la una de la tarde, un 'sticker' a un muchacho en el brazo y le dijeron hasta acá alcanzamos a vacunar hoy, y a esta hora nos vienen a decir que tienen dos vacunas y ellos no se acabaron de enterar ahora con toda seguridad, entonces nos detienen a uno haciendo fila y no salen a avisar”.

Solicitan mejorar los canales de comunicación con la ciudadanía: “Nos tienen desinformados haciendo fila a estas horas, una completa incertidumbre”. Por el momento las autoridades no se han pronunciado sobre esta situación.

