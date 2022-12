Estadio que le prometieron hace 4 años a Caterine Ibargüen no ha sido construido

En el 2012, Catherine Ibargüen representó a Colombia en los Juegos Olímpicos de Londres donde obtuvo medalla de plata. Luego de ese triunfo, el Gobierno Nacional le prometió la construcción de un estadio en su nombre en el municipio de Apartadó, lugar donde nació la atleta. Sin embargo, cuatro años después, este no se ha terminado de construir.



El alcalde del municipio, Eliécer Arteaga Vargas, aseguró que están contentos por la medalla que la deportista logró en Río, pero que “la entidad correspondiente no cumplió con su compromiso”.



“En ese momento, a las carreras, lo diseñaron y estructuraron y dijeron que el costo era de 6.200 millones de pesos. Hoy el parque no se ha terminado y en Coldeportes nos dijeron que no tienen plata para terminarlo”, expresó el mandatario.



Arteaga espera que con la ayuda que le pedirá al gobernador de Antioquia, los deportistas de la región tengan mayores oportunidades en las diferentes disciplinas deportivas para lograr mejores clasificaciones en Juegos Nacionales y competencias internacionales.