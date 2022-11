Estudiantes y maestros del ITM en Medellín continuarán en paro hasta el próximo miércoles

La situación entre el ITM y la Alcaldía de Medellín sigue tensa, pues el paro de estudiantes y profesores se extenderá hasta el próximo miércoles, 16 de noviembre, ya que no les han cumplido con sus requerimientos y se encuentran en medio de la realización de diálogos en mesa técnica con el objetivo de llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes.

Por su parte, los estudiantes exigen principalmente que se mantenga el monto del presupuesto anteriormente definido por la administración municipal, que era de 44.000 millones para el próximo año, ya que el pasado 4 de octubre, la secretaría de Hacienda les avisó por correo que solo alcanzaba para una base de 38.000 millones, lo que causó gran molestia, preocupación e indignación en toda la comunidad educativa.

Brandon García, representante de los estudiantes ante el consejo directivo del ITM, fue enfático en lo que le reclaman a la administración municipal: “Queremos que Quintero venga y nos dé la cara, el alcalde antes de ser alcalde cuando estaba haciendo su campaña de Gobierno vino aquí al ITM y a mí, antes de ser representante, me entregó su propuesta de Gobierno en la mano. Cuando hacemos campaña, sí, ya vamos y buscamos a la gente, pero hoy que la gente lo reclama no viene y no, no nos escucha”, aseveró.

Por otro lado, después de que los estudiantes se plantaran a las afueras del Concejo, desde la alcaldía solo se ha pronunciado el secretario de Gobierno, Juan Pablo Ramírez, quien se refirió al tema en la reciente mesa técnica.

“El Plan plurianual del ITM tenía un presupuesto estimado que hoy ya incluso se ha superado, es normal que los presupuestos planteados en el plan plurianual se superen Gobierno tras Gobierno”, indicó.

De acuerdo con el representante de los estudiantes, esta reducción afectaría dramáticamente no sólo los planes de expansión de la principal institución universitaria del Distrito, sino su calidad educativa, pues decenas de profesores tendrían que ser despedidos. Además, afirmó que pondría en pausa los planes de renovación de equipos tecnológicos de una institución de educación pública que ha sido referente en el país.

