Evacuados por Hidroituango irán a día de sol mientras duran pruebas definitivas

Al menos 5.220 personas cumplirán con la evacuación preventiva en Briceño, Ituango, Tarazá y la mayoría en Puerto Valdivia, donde están a 37 kilómetros o unos 50 minutos río abajo de la presa de Hidroituango.

En 16 buses serán transportados los pobladores a algunos de los 17 puntos de concentración, pero la gran mayoría de las personas van hacia unos estaderos y balnearios, como una especie de día de sol, financiado por EPM para los habitantes que deben evacuar.

El procedimiento será durante unas siete horas desde las 8:00 de la mañana, para que a las 9:00 de la mañana y luego a las 11:00 de la mañana, se hagan las pruebas de rechazo de carga a máxima potencia de las dos turbinas. Sin embargo, algunos pobladores como doña Viviana Muñoz sienten temor porque no quiere que su hijo pequeño sienta el trauma de hace cuatro años.

"Antes de salir al colegio dijeron que iban a evacuar otra vez y él me dijo que no era capaz y que se iba para la finca porque acá no era capaz", explicó Viviana Muñoz, la mujer que prefirió que su hijo estuviese lejos este día.

Sin embargo, también hay personas que no tienen idea de esta evacuación y otras simplemente se niegan a desalojar sus hogares, como doña Teresa Bustamante, pues cree que les robaran sus pertenencias.

"Prefiero quedarme en mi vivienda más bien, encomendada a Dios que es el único que puede hacer todo por uno. Yo no quiero salir, francamente se los digo, no quiero salir de mi casa", dijo Teresa.

Por ahora, no se tiene un plan vial para la troncal a la costa, por lo que durante las evacuaciones habrá operación normal de esta importante vía nacional.

