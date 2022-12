Exalcalde Alonso Salazar cuestionó avances de la actual administración de Medellín

En entrevista en Blu Radio, el exalcalde Salazar no ocultó su preocupación por la situación de seguridad en Medellín, pero advirtió que la actual administración no va bien en programas sociales, ejecución de presupuesto y obras de infraestructura.



“La ciudad no va bien porque los indicadores de programas que hacen una tarea muy objetiva como Medellín Cómo vamos son bastante dramáticos en ejecución presupuestal y en la marcha proyectos sociales”, señaló.



Salazar agregó también que en este periodo la ciudad no tendrá grandes proyectos de movilidad como el prometido en el corredor de la avenida 80.



Le puede interesar: Alcalde de Medellín ofreció excusas a la ciudad por errores en vallas y publicidad



“Medellín va a tener un retraso muy grande en infraestructura, si a estas alturas no hay unos planes muy específicos de los sistemas de transporte masivo, no va a alcanzar a ejecutarse, ni siquiera tal vez a dejarlos iniciados”, aseguró.



Para el exalcalde, Federico Gutiérrez cometió el error de cambiar todos los equipos técnicos de las secretarías. Según él, está trabajando con gente poco capaz para lograr avanzar en los proyectos de ciudad.



Alonso Salazar presentó en la Fiesta de Pública su más reciente publicación “No hubo fiesta”, una serie de crónicas en las que relata historias de la violencia de Medellín y los grupos rebeldes armados en la ciudad.



