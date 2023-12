Falso príncipe árabe intentó engañar a varios empresarios y autoridades en Medellín

Un falso príncipe árabe intentó engañar por varios meses presumiendo de sus influencias a empresarios y autoridades políticas y de seguridad de Medellín y Antioquia. Hoy está preso en Estados Unidos, pues su fortuna se forjó a través de fraudes, estafas y hasta crímenes.

Entre diciembre de 2021 y junio de 2023, hasta cuando hay evidencias en redes sociales de su paso por Colombia, Fereidoun Khalilian se presentaba como un prestigioso miembro de una familia real árabe y engañó a diferentes personalidades de la región con una fortuna construida a partir de actividades ilegales que hoy lo tienen al borde de una condena de hasta 30 años de prisión por diferentes delitos en los Estados Unidos.

Los detalles de la historia revelados por el medio El Armadillo, de la capital antioqueña, dan cuenta de acercamientos que tuvo con personajes como Juan Carlos Fajardo, comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, con quien buscaba tramitar algunos permisos de armas para sus escoltas. Asistió a la posesión del coronel William Salamanca como director general de la Policía e incluso llegó a reunirse con el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero .

El exmandatario aseguró a ese medio que llegaron a conversar de algunos proyectos e inversiones que Khalilian, nacido en diciembre de 1971 en Kuwait, estaba interesado en hacer, pero que tras algunas consultas advirtió que se trataba de un personaje falso por lo que evitó después de eso algún tipo de contacto con él.

Esa situación probablemente pudo derivar en que luego el falso príncipe quisiera vengarse de Quintero , por eso contactó a través de redes sociales al concejal Sebastián López al cual le dijo que tenía una denuncia que revelarle, así lo relató el corporado reelegido a Blu Radio.

“Me tomé un café con él, me informa que le había entregado a Daniel Quintero 300.000 dólares para una licencia de un hotel y un casino, y que Daniel Quintero lo había estado desde la había robado ese dinero que me iba a pasar las pruebas del tema y nunca me las pasó y nunca pues más volvió a tener contacto con esta persona”, afirmó

En realidad, este falso príncipe, que se hacía llamar Fred, cuenta con una trayectoria criminal que posiblemente empezó desde 1993 cuando fue arrestado por insultar a un policía en un parque de Disney en Orlando, Florida.

En la actualidad, Khalilian fue capturado en Las Vegas, donde reconstruyó la historia un reportaje de Los Ángeles Times, en junio de 2023 tras ser señalado de ordenar el asesinato de Juan Esco, un cineasta y exempleado suyo que investigaba sobre su vida para realizar un documental donde revelaría sus excentricidades y presuntas faltas a la ley entre las que también hay agresiones sexuales y estafas.

Tras conocerse la historia, hasta ahora las autoridades en la capital antioqueña no han logrado dar una respuesta clara sobre los altos niveles de relación que permitieron con este falso príncipe al que incluso le fue asignado un esquema de seguridad oficial con dos motocicletas y cuatro uniformados.

Según contestó a El Armadillo el actual comandante de la Policía Metropolitana, el general Rosemberg Novoa, se trató de una contraprestación por la generosidad que Khalilian manifestó con una iniciativa en septiembre de 2022 al vincularse con la celebración del cumpleaños de varias quinceañeras, idea de un miembro de la misma institución.

