“Falta mucho para recuperar Hidroituango”: gerente de EPM

Durante un debate en el Concejo de Medellín, el gerente de EPM, Jorge Londoño de la Cuesta, reiteró que, aunque la presa ha subido a una altura de 418 metros de altura sobre el nivel del mar, el embalse se va estabilizando en la cota 370, los derrumbes en la montaña siguen estables y la casa de máquinas sigue evacuando agua, todavía faltan muchos meses para que se pueda superar la contingencia.

“Falta mucho. Hasta que no se cierre el paso de agua por casa de máquinas seguimos estando en una condición indeseable. Hasta que esa situación no se dé, nosotros no podemos pensar en que el proyecto ha ganado un control significativo, y esto no es una situación que vayamos a resolver en las próximas semanas, sino en los próximos meses”, afirmó el gerente.

Mientras tanto, más de 3.500 personas del corregimiento de Puerto Valdivia siguen en albergues, pues todo el corregimiento sigue bajo alerta roja.