'Fico' Gutiérrez anunció que no volverá a participar en los debates a la Alcaldía

Un video que circuló en redes sociales donde se observa al candidato a la Alcaldía de Medellín Federico Gutiérrez sentado en un sofá con una joven, causó furor entre varios usuarios que insinuaron que se trataba de una modelo webcam.

No obstante, por medio de X, el también ex alcalde de la ciudad aseguró la información era falsa y que se trataba de un montaje por parte de sectores de oposición, pues la joven no era ninguna webcam. Es la influencer 'Martina de Caramelo', con quien en días pasados tuvo una entrevista.

Ante esto, Federico Gutiérrez, aseguró que algunos candidatos solo se han dedicado a decir mentiras de él y a tenderle trampas, y que esto se ha visto reflejado no solo en redes sociales sino también en los once debates a los que ha asistido, por lo que no volverá a aceptar más invitaciones a estos espacios.

"He tomado la decisión de no participar en ningún otro debate. Entiendo que los debates hacen parte de la democracia pero las circunstancias actuales con algunos candidatos que además representan la corrupción que ha sufrido Medellín durante estos casi cuatro años no permiten un debate alrededor de las ideas" anunció Federico Gutiérrez.

Una reflexión sobre la campaña sucia que estamos viviendo en Medellín.

Por favor véanlo hasta el final y ayúdenme a difundirlo. pic.twitter.com/hAak5IR7yl — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) October 7, 2023

Publicidad

El ex alcalde y hoy nuevamente candidato a la Alcaldía aseguró que de ahora en adelante seguirá debatiendo con la gente, en las calles.

Lea también: