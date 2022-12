‘Firmatón’ respaldará derecho de petición y no consulta popular: exmagistrado

El exmagistrado del Consejo Electoral, Guillermo Mejía, explicó el proceso de la ‘Firmatón’ que adelanta la Gobernación de Antioquia con la que pretende recolectar un millón de firmas para defender a Belén de Bajirá y tres corregimientos de Turbo que pasaron a Chocó tras la publicación del nuevo mapa del IGAC.



“El millón de firmas es un número simbólico y una tarea que se va a emprender. La naturaleza jurídica de la recolección es un derecho de petición y no la convocatoria a una consulta popular”, aclaró el exmagistrado.



Mejía precisó que la consulta popular la tendrían que solicitar los alcaldes de Turbo y Mutatá porque “el Gobernador no tendría competencia para convocar a una consulta popular en esos municipios sino en todo el departamento”. También explicó que la principal función del derecho de petición es que tiene que ser respondida.



“En los formularios se le dice al Presidente que no intervenga en la delimitación territorial porque es una competencia del Congreso, al Procurador que intervenga para que se ordene la ley y al Congreso que asuma sus funciones”, dijo.



Asimismo, indicó que con las firmas se invocaría el derecho de petición “con el fin de que se regrese a la normatividad vigente y decirle a estos organismos que el competente para definir esos límites es el Congreso y no el IGAC”.



Mejía señaló que se estudiará si la Registraduría Nacional es competente o no para revisar la autenticidad de las firmas que se empezaron a recolectar en todos los municipios de Antioquia debido a que este organismo electoral, según la ley 1757 de 2015, solo puede revisar firmas relacionadas con iniciativas políticas.



El total de firmas recolectadas, de acuerdo con el exmagistrado, serían entregadas en dos semanas.