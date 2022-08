Fiscalía solicitó actas de consejos de gobierno relacionadas con Hidroituango desde el 2008

Delegados de la Fiscalía, pertenecientes al Grupo Anticorrupción, realizaron operativo en la Secretaría Privada de la Alcaldía de Medellín , donde durante más de 8 horas solicitaron las actas de los consejos de gobierno y decisiones tomadas en torno a Hidroituango desde el año 2008, es decir, desde la alcaldía de Alonso Salazar Jaramillo y la gobernación de Alfredo Ramos.

Este procedimiento se efectuó en el marco de la investigación que se tiene contra ex alcaldes de Medellín, ex gobernadores de Antioquia y ex gerentes de EPM en el periodo de diseños y construcción de Hidroituango, y en las próximas semanas arrojaría los resultados obtenidos para tomar las decisiones judiciales pertinentes.

Publicidad

Recordemos que por este caso, a principios de agosto, se realizó una audiencia donde se imputó por el cargo de interés indebido en la celebración de contratos porque supuestamente se entregó a dedo el contrato principal de construcción y operación de Hidroituango a EPM, al exgerente del Idea, Álvaro Vásquez; el exgerente EPM Federico Restrepo, el exalcalde de Medellín Alonso Salazar y al exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos.

Además de los ya nombrados, este proceso también ha imputado cargos en contra del vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía de EPM, Luis Javier Vélez; el vicepresidente ejecutivo de Proyectos de Desviación de EPM, Wilson Chinchilla Herrera; y el director de desarrollo del proyecto Hidroituango, Álvaro León Ospina Montoya.

Escuche el podcast Sin Tabú: