Fiscalía volvió a negar libertad de Aníbal Gaviria, quien seguirá con casa por cárcel

En una decisión tomada por la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, del 7 de octubre, Aníbal Gaviria deberá seguir detenido en casa por cárcel.

Este miércoles sus abogados habían hecho una nueva petición de libertad para el gobernador suspendido de Antioquia argumentando que “ha transcurrido el término previsto en el artículo 365 - 4 de la Ley 600 de 2000, que prevé como causal para que el sindicado tenga derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución prendaria, que vencido el término de ciento veinte (120) días de privación efectiva de la libertad, no se hubiere calificado el mérito de la instrucción”.

Es decir, argumentando que había un vencimiento de términos, los abogados pidieron la libertad de Gaviria, lo cual fue negado, argumentando que si bien la orden de detención fue notificada el 5 de junio de 2020, se hizo efectiva días después cuando terminó la tramitología de dicha medida ante el INPEC.

El juzgado informó que la medida de detención de Aníbal Gaviria” fue aportada al INPEC el 12 de agosto de 2020, por lo que aún no se han colmado los 120 días de privación efectiva de la libertad y por tanto, al no colmarse la condición prevista en la causal 4 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, válido es afirmar que no ha resulta exigible reclamar la libertad del señor Aníbal Gaviria Correa”.

Finalmente, el Fiscal Primero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia le insiste al INPEC en que presente un informe sobre cómo materializó la detención de Gaviria, cómo ha sido de vigilancia, por qué ha recibido visitas y qué novedades tiene el mandatario.

Es la tercera solicitud de libertad que presentan los abogados de Aníbal Gaviria que es negada por la Fiscalía, además de una tutela y un habeas corpus interpuestos por terceros.