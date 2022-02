"Fueron reuniones causales, nada de política": Alejandro Gaviria sobre César Gaviria y Vargas Lleras

Desde Medellín, donde adelantó la inauguración de su sede oficial, el candidato presidencial Alejandro Gaviria se pronunció sobre las reuniones con otros sectores políticos que tanto han molestado a la Coalición Centro Esperanza.

“Yo creo que el próximo presidente de Colombia debe tener la capacidad de tener conversaciones con todo el mundo. Yo abogo por la paz política y eso implica poder conversar”, defendió Alejandro Gaviria.

En relación con el encuentro con César Gaviria, dijo que era algo personal, pero que no está pensando en regresar, por ahora, al Partido Liberal.

“Allí no hubo ni apoyos ni acuerdos ni alianzas ni nada. Fue una conversación sobre un tema personal, sobre limar asperezas. También él (César) reiteró lo que le ha dicho a Colombia y es que el Partido Liberal no va a tomar ninguna decisión política antes del 13 de marzo”, detalló.

Eso sí, recordó que dentro de las reglas de juego de la coalición los apoyos individuales son posibles.

“En diciembre yo le había mandado un mensaje de Navidad, en ese momento no respondió nada. Luego dijo que estaba por fuera del país y ahora tuvimos esta conversación de media hora”, recordó Gaviria.

Pero no es la única reunión polémica, un encuentro con Germán Vargas Lleras también ha generado comentarios, pero Alejandro Gaviria le quitó el tinte político y aseveró que fue informal.

“Él vive en un edificio cerca a mi casa. Simplemente me reiteró un tema de una de sus columnas y es por qué los candidatos no hablan de una reforma a la justicia. Fue algo casual, no hay acuerdos políticos ni con Vargas Lleras ni con Cambio Radical, este último ha sido explícito en que no se van a marcar con un candidato”, relató Gaviria.

El exministro de Salud calificó como una suspicacia todos los comentarios que han surgido en relación con estos encuentros, pues no ve malo tener una conversación normal; pero, por otra parte, se mantiene en su posición de la necesidad de tener alianzas políticas.

“Si uno quiere trascender de la primera vuelta, llegar a la segunda, va a necesitar alianzas políticas. Sin ellas, no se llega a la segunda vuelta”, afirmó.

Y ante la pregunta de si ha tenido otros acercamientos, respondió que el país necesita una agenda de cambios, “esa agenda de reformas tiene que trascender las coaliciones como están diseñadas para el 13 de marzo, pero por ahora quiero seguir sumando adhesiones que no solo son de política, también de la sociedad civil”.

Por último, manifestó que no le ve razones a las molestias de los demás miembros de la Coalición Centro Esperanza porque, insiste, a todos les va a contar lo que ocurrió en las reuniones con total transparencia.

