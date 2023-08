Giovanny Ayala fue víctima de robo en Medellín: "Me provoca irme de este país"

Minutos después de aterrizar en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, el cantante de música popular Giovanny Ayala, quien este domingo tiene una presentación en el municipio de Rionegro, abordó un taxi para ir al hotel debido a que la logística estaba retrasada, pero se llevó un gran susto tras ser abordado por cuatro hombres armados en dos motocicletas que lo obligaron a descender del vehículo.

"Dos motos con cuatro tipos, me ponen un fierro en el vidrio. Me dicen: se bajó de ahí; me abren la puerta, me roban mi cadena, un rosario; mi manilla de oro, mi maleta que estaba llena de ropa nueva y mis gafas" relató en sus redes sociales el artista de música popular.

El cantante aseguró que se encuentra bien, pero se mostró preocupado por el incremento de la delincuencia en el país.

"Definitivamente tengan mucho cuidado, no solamente están robando, sino matando. Este país se convirtió en una mana de ratas. Me provoca irme de este país por un tiempo", agregó en su denuncia.

El hurto está siendo investigado por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá que por medio de la revisión del material grabado por las cámaras de seguridad y otras labores de campo, intenta ubicar a los delincuentes.

