Gobernador y sindicalistas de Antioquia reaccionaron con preocupación ante el revolcón ministerial

La incertidumbre política que se vive hoy en Colombia después de que el presidente Gustavo Petro solicitara la renuncia protocolaria de su gabinete ha tocado a diferentes sectores y, desde la Escuela Nacional Sindical en Antioquia, existe preocupación por el futuro de las reformas que han ayudado a construir.

Víctor Hugo Ramírez, investigador de la Escuela Nacional Sindical, explicó que la inestabilidad de la coalición de Gobierno pone en riesgo el futuro de la reforma laboral, además de la pensional y de la salud.

"Hay que decirlo. Nos preocupa en términos del aporte que nosotros hemos venido haciendo con los trabajadores en en la reforma laboral y que, a partir de allí, las tres reformas principales podrían hoy estar en una grave situación", cuenta Víctor.

El Gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, también se pronunció acerca del revolcón ministerial que hay en Colombia y expresó que no está de acuerdo con el tono que está tomando la situación en Colombia y que lo dicho por el presidente Gustavo Petro solo alimenta la polarización.

"A mí no me gusta el tono de las expresiones de uno y otro lado, porque son expresiones que continúan en una dirección que nunca he querido estimular, ni en Antioquia en el país, que es la polarización", dice Gaviria.

Desde su punto de vista, Aníbal Gaviria se consideró a sí mismo como una persona que cree en las instituciones y que, pese a las posturas de cada una de ellas, lo más importante es respetar, aunque sean diferentes.

"Siempre he sido, y sigo siendo, institucionalista. Respetemos las instituciones, que se respeten las decisiones de cada una de las instituciones en Colombia, que no necesariamente están de acuerdo con la otra institución", puntualiza el mandatario antioqueño.

Ante todo esto, la Escuela Nacional Sindical espera que las centrales sindicales salgan próximo lunes 1 de mayo a las calles, para ratificar ese interés por cambiar las condiciones laborales y de salud de los colombianos. Según la Escuela Nacional Sindical, este lunes marcharía alrededor de un millón de trabajadores, que saldrían a las calles para apoyar las iniciativas del Gobierno Petro.

