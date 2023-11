Gobierno, en deuda con las victimas: restitución de tierras no alcanza ni el 5 % de la meta

Desde la fundación Forjando Futuros alertan al Gobierno nacional sobre restitución de tierras, pues a pesar de que durante el Gobierno Petro han aumentado en un 21 % las sentencias de casos, la meta nacional no alcanza ni el 5 % y de seguir a este ritmo serían necesarios 169 años para cumplirle a todas las víctimas.

La Unidad de Restitución de Tierras en Antioquia tiene 13.126 solicitudes de restitución de las cuales hay tan solo 2041 casos definidos con sentencia y más de 3.000 no se encuentran habilitadas para la intervención por temas de conflicto.

“Digamos que hay procesos de resistencia frente a la entrega de los predios que han sido ordenadas las restitución de tierras, en algunos casos se ha encontrado situaciones donde no ha sido posible, por ejemplo lograr el desarrollo, entonces se busca, la intervención por parte de la Personería de la fuerza pública y también cuando definitivamente se ha dado se han dado órdenes de atención a estos segundos ocupantes en condición de vulnerabilidad, que las personas tengan un poco clara la ruta", señaló señaló el director de Forjando Futuros, Cesar Augusto Londoño.

Bibiana Ruiz es una de las víctimas. Ella asegura que las medidas no son suficientes y alega porque se le devuelva la dignidad de vida a las víctimas de este conflicto.

“Y poder volver a tener una calidad de vida, que es lo importante calidad de vida, para las víctimas que no le nieguen su sentencias que no le nieguen sus propósitos, porque realmente hay veces que sí se niega muchas cosas, pero sí he visto que ha habido mucho avance en los temas de mejoramiento de la atención", pidió.

Finalmente, asegura que si bien este año se ha visto mayor intervención del Gobierno, los resultados aún no son contundentes en cuanto garantizar la calidad de vida de las víctimas.

