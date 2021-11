Gremios y políticos dudan de capacidad de EPM para encargarse de obras de Hidroituango

Ante el comienzo del plan Mireya para controlar obras de Hidroituango, sectores políticos, empresariales y la academia cuestionaron a EPM por falta de capacidad técnica para ser constructor y usurpar las labores de los aún contratistas de la mega obra.

Este plan comenzará con una reunión de la compañía antioqueña con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para pedir que eleve la alerta del nivel de riesgo de la obra para poder tomar el control y las obras que adelanta CCC Ituango que en un mes termina su contrato.

La decisión de iniciar con el plan Mireya ya generó polémica y preocupación, por ejemplo, en José Fernando Villegas, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura de Antioquia, quien aseguró que EPM no tiene la capacidad para manejar obras de esta envergadura porque no es constructor. Además, que no se tiene claro qué pasará con la asesoría de diseño y la interventoría. Por lo que considera que los sobrecostos serán mayores en este megaproyecto.

“EPM nunca ha sido constructor, ha sido un gran coordinador, reemplazar la experiencia de 4.500 personas es muy difícil , de las cuales hay cientos de ingenieros, eso no se soluciona con plata. Ahí es donde comienzan los verdaderos extra costos”, aseveró Villegas.

Para el profesor Osvaldo Ordóñez, geólogo y docente de la Universidad Nacional que lideró unas de las investigaciones sobre las causas de la contingencia, se retrasarán más los procesos mientras se solucionan contratos de empleos.

“En conclusión lo que EPM debe empezar hacer es renovar contratos con otras figuras empresariales y eso demanda un tiempo grandísimo y realmente no sé qué va a pasar, porque una cosa es lo jurídico y otra la locura mediática que se hace en este país”, aseguró Ordóñez

Sin embargo, Lina Vélez de Nicholls, presidente de la Cámara de Comercio de Medellín, señaló que sí confía en EPM para atender la coyuntura, pues el proyecto está en emergencia no solo por lo jurídico y los procesos para terminar las turbinas sino también por lo ambiental.

“Frente a una situación de emergencia hay que tomar medidas de emergencia no solo desde lo jurídico sino también desde lo técnico y yo no tengo duda de que Empresas públicas tiene la capacidad para tomar las mejores decisiones y superar esta emergencia que es muy grave para el país”, confirmó Vélez.

Por su parte, el concejal de Medellín, Luis Bernardo Vélez, señaló que es un mal mensaje que EPM y la Alcaldía hagan este plan Mireya porque aún hay unos procesos contractuales y legales en curso, “Lo que va a ser es poner en riesgo, poner un mensaje de mucha zozobra, de echarle más leña al fuego de una situación que es muy preocupante”.

Vélez espera que en las sesiones extras del Concejo esta semana se dé un espacio para analizar esta situación y este plan de EPM para continuar las obras de Hidroituango, que cada vez está en la incertidumbre.

Pero EPM avanza en varios escenarios como la continuidad del preacuerdo con contratistas, Esteban Restrepo, secretario de Gobierno de Medellín habló sobre la situación, “Para eso claramente están indagando con los órganos de control, con la misma contraloría si esto si es posible para hacer una prórroga de 8 meses que son los hitos necesarios en lo técnico para entregar las turbinas uno y dos”.

