Gustavo Petro les pidió perdón a las víctimas de las masacres de El Aro y La Granja, Antioquia

Dieciséis años tuvieron que esperar Milady Restrepo Torres y Astrid Múnera para que el Estado colombiano, en cabeza ahora del presidente Gustavo Petro, reconociera su responsabilidad y pidiera perdón por las muertes de Wilmar de Jesús Restrepo, Luis Modesto Múnera, su hermano y padre respectivamente, y 17 personas más masacradas en La Granja, en 1996, y en El Aro, en 1997, luego de ser tildados, según la misma Astrid, de guerrilleros.

"Es bonito que reconozcan que no eran criminales, no eran guerrilleros, no eran malos; eran personas humildes y trabajadoras", explica Astrid Múnera

En medio de un acto simbólico en el que se recordaron los 19 nombres de las personas que fallecieron a manos de paramilitares y agentes del Estado colombiano, el presidente de la República, Gustavo Petro, pidió perdón a las víctimas y a sus familiares por algo que llamó un “genocidio”.

"En nombre del Estado Colombiano pido a las víctimas perdón. El Estado colombiano reconoce que los muertos no eran enemigos de nadie, era gente humilde y trabajadora, que los mataron porque sí y que en sus muertes, en La Granja y en El Aro, estuvo el Estado presente, fue cómplice del asesinato", dijo el presidente colombiano.

Para Milady, la hermana del menor de las víctimas, un jovencito de 14 años, este acto es para ellos un respiro, porque el Estado reconoce que las personas que masacraron no eran guerrilleros, como los tildaron en 1996 y 1997.

"Yo siento un alivio porque cuando asesinaron a mi hermanito me tocó ver cómo los paramilitares le daban con el pie y me dijeron que lo habían matado porque era un guerrillero", recordó Milady.

Entre lágrimas por los recuerdos de un episodio que nunca debieron vivir, las personas que perdieron a sus padres, hermanos, tíos, hijos y amigos durante las masacres de Ituango, agradecieron la aceptación de responsabilidad del estado y el compromiso del mismo presidente para todas las víctimas en el país.

"Espero y haré lo posible para que el Estado colombiano indemnice a las víctimas de la violencia en Colombia y haré todo lo posible como representante, hoy, del Estado colombiano, para que las acciones de reparación, de justicia, de verdad se encaminen al gran propósito de la paz y la reconciliación de toda la sociedad colombiana", puntualizó Gustavo Petro.

Finalmente, tanto el mandatario colombiano como las víctimas, manifestaron su deseo ferviente de que masacres de este tipo no vuelvan a suceder en Colombia.

