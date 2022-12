Habrá plantón en la Registraduría para reclamar las planillas de revocatoria a Daniel Quintero

Promotores de la revocatoria del alcalde Daniel Quintero de Medellín harán un plantón este martes en la Registraduría para que cumpla cuanto antes, el fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que ordenó que aplique los protocolos de bioseguridad para la recolección de firmas y entregue las planillas en máximo 48 horas.

La judicatura falló a favor del Comité Revocatorio una tutela en segunda instancia que da un plazo de dos días para que la autoridad registral establezca las medidas de bioseguridad que se deben tener en cuenta para adelantar la revocatoria en la capital antioqueña.

Además, el Tribunal Administrativo de Antioquia ordena que, en máximo 15 días, se entregue a los promotores de este proceso las planillas para la recolección de las firmas.

Según el vocero del Comité Revocatorio y del Movimiento Pacto por Medellín, Andrés Rodríguez, ya no hay excusas para avanzar en este revocatoria contra el alcalde Daniel Quintero.

Desde los comités están expectantes, mientras que el alcalde Quintero Calle aseguró que seguirá trabajando y que, en caso de que así lo decida la democracia, entregará su cargo.

“Tenemos tantos retos que yo los voy a dejar que ellos sigan su cuento, voy a seguir trabajando y si lo logran que me avisen y yo les dejo el cargo, pero por ahora me voy a dedicar a trabajar, trabajar y trabajar, porque si uno se dedica a eso, uno no termina ni gobernando, ni haciendo nada”, indicó el alcalde Daniel Quintero.

El Comité Revocatorio hará este martes un plantón a las 11:00 de la mañana en la sede de la Registraduría en las torres de Bomboná en Medellín para cumplir con esa orden judicial y reciban los documentos para continuar con el proceso de revocatoria del mandato del alcalde Quintero.