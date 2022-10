Hijos de migrantes varados en Urabá no tienen atención en salud

Los problemas para los migrantes que llegan a Urabá no dan tregua. Según Migración Colombia, la mayoría de los ilegales provienen de Cuba, Haití y China. En algunos casos, dejan a sus hijos en el país de origen, sin embargo una mujer cubana llegó a Urabá el 15 de junio de 2016 con cinco meses de embarazo.



Su hijo nació en Colombia, pero no lo han podido registrar porque su padre no aparece y su mamá no tiene una identificación válida. Dayana Rocheta, denunció que su hijo necesita atención especial en salud y que por ser hijo de una cubana indocumentada, no lo han atendido.



Hay registro de otros cuatro menores nacidos en Colombia en los últimos meses, sin embargo siempre uno de los dos padres es colombianos, por lo que no tienen las mismas dificultades que el hijo de Dayana, quien explicó que tuvo que acudir a la ayuda de privados.



Por ser un caso excepcional, la Defensoría del Pueblo, la Agencia de la ONU para Refugiados (Acnur) y la Personería evalúan el caso para garantizar los derechos del menor.