Indignación por denuncia de acoso sexual archivada por la Fiscalía porque "solo existió tocamientos"

En Medellín hay indignación por una denuncia de acoso sexual en una universidad que fue archivada por la Fiscalía porque señala que “solo existió unos tocamientos” y faltan pruebas.

La denunciante es Angie Xilena Hernández, estudiante de Profesional en Deportes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid, que acusa al profesor de la facultad Gustavo Zapata de acosarla sexualmente y que sería una conducta reiterada con más alumnos, según se recoge en publicaciones de las páginas estudiantiles.

Publicidad

Según la universitaria, el docente se había comportado de manera extraña y hasta había hecho comentarios fuera de lugar a su celular personal. Sin embargo, el 11 de marzo pasado fue citada por él a su oficina y luego de ponerle seguro a la puerta, empezó a expresarle que le gustaba mucho, intentó besarla y luego la tocó sexualmente, incluso, en sus partes íntimas.

Lea también:

"Empezó a tocarme los pechos, a tocarme las piernas, a decirme que le encantaba, que le parecía hermosa y que me iba a dar una moto. En un momento me agarró la mano y me hizo tocarlo, entonces, yo lo quité. En ese momento, la verdad, es que yo me pasmé", relató la joven universitaria.

Angie interpuso la denuncia en la Fiscalía y, desde entonces, ha entregado su testimonio. Sin embargo, la sorpresa se la llevó en la noche de este miércoles cuando le llegó una notificación del ente investigador que informa que su caso fue archivado por falta de pruebas y que “solo existió unos tocamientos los cuales no fueron ni mediante violencia física o psicológica”, es decir, que para la Fiscalía fue consensuado.

Publicidad

"El fiscal me tomó pues el testimonio, yo mandé obviamente todas las pruebas, las pruebas las tenían allá y lo único que dijo el fiscal fue que era que yo me le estaba insinuando. Acá la justicia no sirve para nada, es un caso donde hay pruebas, hay más gente involucrada, testigos y no les importa", agregó.

Publicidad

La universidad ya conoce este caso, incluso ofreció acompañamiento a la estudiante, por lo que emitió una comunicado de manera general para rechazar todo tipo de acoso sexual.