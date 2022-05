Piden a funcionarios de la Alcaldía de Medellín denunciar cualquier acoso del mandatario encargado

Sigue el rifirrafe entre los funcionarios de la Alcaldía de Medellín , encabezados por la secretaria de gobierno, Camila Villamizar, y el alcalde encargado, Juan Camilo Restrepo. Mientras unos se sienten amenazados, el mandatario designado por Presidencia señaló que se acoge a la ley.

Y es que Villamizar aseguró sentirse vulnerada luego de que, por orden de Restrepo, se cancelara el consejo de Gobierno que usualmente se hace los lunes, pues este no fue invitado ni dio aval para tal espacio.

Una decisión que se dio a la par de conocerse públicamente que la terna del Movimiento Independientes estará encabezada precisamente por Villamizar.

“Tristemente el alcalde delegado por el Presidente Duque me exigió cancelar una reunión de gabinete, y yo debo decir que siento incluso que me amenazó, en contravía de la ley, que establecen que no se puede amenazar a los subalternos”, dijo la secretaria Privada.

En la misma línea, el secretario privado, Juan David Duque, le solicitó en una comunicación interna a los funcionarios que si sienten acoso laboral del actual alcalde encargado lo denuncien.

“Cualquier amenaza para declarar subsistente a un funcionario podrá ser tomada como acoso laboral, así mismo invito a todos los funcionarios de la Alcaldía, no se dejen amilanar, si en algún caso utiliza esta amenaza para ir en contravía a la Medellín Futuro lo denuncien por acoso laboral”, manifestó Duque.

Ante esto, Juan Camilo Restrepo indicó que todas las decisiones que ha asumido desde el primer momento en el cargo, han sido basadas en la norma.

“No, amenaza de qué. Ser claro, pero respetuoso a la vez, todas nuestras acciones han estado en el marco del respeto, de la escucha, pero de la inteligencia emocional para llevar esto a buen término”, aseveró.

Los funcionarios que se han declarado en rebeldía insistieron que no van a parar de trabajar en el plan de desarrollo planteado por el suspendido alcalde, Daniel Quintero.