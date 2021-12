Integrantes del Pacto Histórico en Urabá se declararán en desobediencia política por inconformismos

La Mesa Regional de Urabá del Pacto Histórico anuncia que se declarará en desobediencia política y no apoyará las listas al Congreso luego de que fueran excluidos de las listas sus candidatos de esa región de Antioquia.

Esta inconformidad se ha conocido en varias zonas de Antioquia luego que algunos precandidatos al Senado y la Cámara al final no aparecieran en las listas oficiales del Pacto Histórico.

Precisamente, los integrantes de Mesa de Unidad Regional del Urabá de este movimiento se mostraron muy molestos con la conformación de las listas al Congreso y se declararán en desobediencia política.

Insisten que no hubo cumplimiento del “acuerdo de cremallera” con una mujer y un hombre; y por la exclusión de aspirantes de esa misma región como Alicia Ramos al Senado y otros que quedaron en renglones muy abajo en el listado a la Cámara como Esneda López y Manuel García.

Según Wilson Doria, secretario de esta mesa, en caso que la dirección del Pacto Histórico no dé explicaciones o no busque cumplir con lo acordado, no harán campaña en el Urabá.

Simplemente si no se nos tiene en cuenta en la región, no vamos a hacer campaña ni por la lista al Senado ni por la Cámara y esa fue la decisión que ya se tomó. Pero siempre hemos sostenido que ha Gustavo Petro le vamos a seguir haciendo campaña y estamos seguros de que todas esas triquiñuelas que sufrieron dentro de los movimientos, se hicieron a espaldas de Petro añadió Doria.

Publicidad

Los inconformismos y la desobediencia política podrían costarle al Pato Histórico en Urabá, pues estos equipos de trabajo consiguieron más de 75.000 votos para Gustavo Petro hace casi cuatro años en su otra campaña presidencial y hay un potencial de 400.000 electores en esa región de Antioquia.

Vea el documento completo aquí:

Siga y escuche el podcast de La Intérprete:

El legado de Angela Merkel: la líder del siglo XXI