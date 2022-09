Interno en Bellavista lleva cuatro meses intentando casarse con su novia y no ha podido

Wilson Andrés Gil, un privado de la libertad en la cárcel Bellavista de Medellín , y su prometida, Leidy Vanessa Jaramillo, que está en libertad, no han podido contraer matrimonio pese a que desde hace cuatro meses que iniciaron el proceso para unir sus vidas ante los ojos de Dios. Todas las respuestas que han recibido han sido negativas, según ellos.

De acuerdo a lo que cuenta Vanessa, tanto de la Notaría 2 de Bello como por el capellán de Bellavista, han tenido una respuesta negativa. En la notaría le dijeron que “a la cárcel no iban a casar a nadie” y, por el otro lado, el capellán de Bellavista le dijo que no los casaría porque sería un matrimonio nulo. También dijo que se dio cuenta de dos parejas más que se pudieron casar allí, una por notaria y otra de forma cristiana.

“Es algo que está en un reglamento de Dios, entonces sí, fui y el capellán me dijo que no, que en realidad eso iba a ser nulo, que él no nos iba a casar”, expresó Vanessa Jaramillo.

Por otro lado, la directora de Bellavista, Rosalva Valencia, argumentó que ellos se encuentran al tanto del proceso pero que parece que este se puede demorar: “Nosotros estamos haciendo el tramite, como ella se quiere casar por lo católico, tenemos todo dado acá, las razones. Ellos se van a poder casar, claro, pero lo que pasa es que ellos se quieren casar ya y eso es un trámite”, afirmó.

Tras lo anterior, parece que las razones por las que estas dos personas no se han podido casar es porque lo quieren hacer por lo católico y lo más pronto posible, entendiendo que, según la directora de la cárcel, esto es un proceso que no se da de un momento a otro.

El defensor de los Derechos Humanos Jorge Carmona fue el que realizó la denuncia de lo sucedido: “Es un derecho totalmente constitucional y que ni la directora del establecimiento ni las directrices de ese lugar penitenciario lo pueden impedir y mucho menos un capellán, porque si el capellán está de la mano de Dios tendría que darles la bendición pero muy rápido”, expuso.

El defensor también aseguró que llevará el caso hasta las últimas instancias, donde hasta le mandará una carta al Papa Francisco para darle a conocer la situación y tener su pronunciamiento, ya que esta pareja lleva mucho tiempo intentando poder realizar este acto de amor y fe que, hasta ahora, les ha sido negado.

