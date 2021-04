Investigan a 16 bandas criminales de Medellín que usarían menores para cometer delitos

La Policía Metropolitana y la Fiscalía hacen un seguimiento a estas estructuras delincuenciales porque serían las que más incorporan de manera voluntaria o a la fuerza a niños y adolescentes para vender droga, robar, extorsionar y hasta cometer asesinatos.

Según el secretario de Gobierno de Medellín , Esteban Restrepo, son 16 bandas las que más cometen el delito de la instrumentalización de menores.

"Esta instrumentalización de menores, para que les quede claro, no tiene rebaja de penas, no es excarcelable, no es negociable con la justicia y fija una pena entre 10 y 20 años", agregó el funcionario.

Entre las principales bandas que instrumentalizan menores están 'Los Pájaros' y 'Los Chivos' en el corregimiento Altavista y Belén. Precisamente, un informe de la Personería indica que el 10 por ciento de los niños y jóvenes en Medellín tiene riesgo de ser reclutados por las bandas delincuenciales a través del ofrecimiento de dinero o amenazas.