"La Fiscalía no ha hecho nada para capturar a ‘Pedro Pistolas’": Alcalde

Según el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, la semana pasada, luego de un consejo de seguridad, le consultó a Germán Giraldo, director seccional de Fiscalías, sobre el avance en las investigaciones contra alias ‘Pedro Pistolas’. De acuerdo con el mandatario, la respuesta de Giraldo fue que “no tenían ningún tipo de información”.

Gutiérrez expresó que “si la Fiscalía no sabe quién es ‘Pedro Pistolas’, entonces qué esperanzas vamos a tener. Necesitamos una respuesta más contundente y real”.

“La Fiscalía no ha hecho nada para capturar a ‘Pedro Pistolas’”, agregó. También aclaró que la Policía Nacional sí tiene información del presunto responsable de las amenazas en su contra. “El general José Gerardo Acevedo tiene la información y las investigaciones van en marcha”.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que la investigación fue trasladada a Bogotá por la presunta implicación de miembros de la institución, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín.

De acuerdo con el mandatario, hace 15 días se reunió con el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y le manifestó la necesidad de que las investigaciones avancen. “Necesitamos que se dé con las capturas de todas estas personas porque le generan un daño inmenso a la ciudad”.

También cuestionó que los presuntos responsables de las amenazas en su contra no tengan orden de captura. “Insisto que ahí hay muchos temas alrededor y por eso tenemos que eliminar todos esos fenómenos de ilegalidad y corrupción”.

¿Quién es 'Pedro Pistolas'?

El director de la Corporación Para la Paz y el Desarrollo Social, Corpades, Fernando Quijano, señaló que según la investigación de la ONG “alias ‘Pedro Pistola’ sería Pedro Piedrahita, hijo del primer matrimonio del paramilitar Francisco Javier Piedrahita, quien fuera fundador de la Convivir Nuevo Amanecer, después comandada por Rodrigo Mercado Peluffo, alias ‘Cadena’”.

El director de la ONG, al igual que el alcalde Federico Gutiérrez, cuestionó por qué la Fiscalía aún no tiene la identidad de este hombre, contra quien aún no existen órdenes de captura.