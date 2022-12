La realidad de Puerto Valdivia, donde está vivo el fantasma de Hidroituango

La incertidumbre reina en Puerto Valdivia. Pese a los anuncios de tranquilidad en el consejo extraordinario departamental de gestión de riesgos, muchos de sus habitantes viven horas de angustia por los nuevos hallazgos en Hidroituango.

Como desde mayo de 2018, en Puerto Valdivia están en alerta roja, pero la necesidad hizo que la gente retornara.

La primera diferencia con aquel pueblo fantasma de los días de emergencia es que el comercio reabrió sus puertas.

Ahora propietarios y vendedores aseguran que las ganancias no son las mismas después de la contingencia. "Todo ha cambiado mucho. Las ventas han rebajado en un 90%. Las personas tenemos temor de retornar por los problemas que hemos tenido y que seguimos teniendo", asegura Beatriz Arenas, comerciante de Puerto Valdivia.

Puerto Valdivia sigue siendo un corregimiento lleno de miedos. Silvia Londoño, habitante del corregimiento, asegura que "el miedo es horrible. Acá ya no se duerme. La tranquila se acabó en Puerto Valdivia".

Pese al parte de tranquilidad entregado por las autoridades en Medellín, muchos de los que hasta hace poco retornaron al corregimiento ya no confían. Piedad Zapata, otra persona de la zona de aguas abajo de Hidroituango, insiste en que "yo me sentía tranquila por lo que al retornar era que ya no había más preocupación y ahora con lo nuevo que está saliendo, pues ya uno como que piensa en qué va a pasar. Es preocupante porque no hay nada seguro”.

Lo que no ha cambiado en la población después de la contingencia es la carencia evidente en servicios de salud e infraestructura, afectados tras la creciente del río Cauca.

