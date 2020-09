La respuesta de EDU a hallazgos de la Contraloría en contrato de Clínica de la 80

La Empresa de Desarrollo Urbano EDU se pronunció en BLU Radio sobre las presuntas irregularidades que halló la Contraloría de Medellín en los contratos para la adecuación de la clínica privada de la 80, anteriormente clínica Saludcoop.

Este contrato se firmó por $7.100 millones en una primera etapa y tuvo dos adiciones quedando en $9.110 millones, la primera para los temas eléctricos, gases medicinales, aires, redes hidrosanitarias y otros elementos que solo con las intervenciones iniciales se supo de su necesidad y la segunda adición se firmó por la evolución de la pandemia y a la demanda de pacientes, para más camas UCI o más servicios de hospitalización.

En la auditoría especial que realizó la Contraloría sobre la contratación para atender la pandemia, el órgano de control confirmó 11 hallazgos de carácter administrativo, disciplinario y fiscal, uno de ellos en la Clínica de la 80.

Julián Bernal jefe de contratación de la EDU, dijo que no comparten los hallazgos, como el que se originó según la Contraloría por la falta de idoneidad del contratista Luis Óscar Vargas Obandono, pues “no tenía la idoneidad suficiente para ejecutar un contrato de esta magnitud” con la EDU.

“Frente a los hallazgos administrativos de la Contraloría, hay que decir que no son compartidos por nosotros. No es cierto que el contratista no tuviera la idoneidad y capacidad técnica. Este requisito se miró previo a la selección, de acuerdo a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente”, dijo.

Según el informe del ente de control, este contrato tuvo al menos 3 subcontrataciones más, en las que se habrían comprometido recursos públicos 4 días antes de firmar el contrato inicial.

Sobre esto el vocero de la EDU dijo que “los subcontratos no están prohibidos, son una estrategia logística para el fin último que era estar preparados rápidamente para la pandemia. Son varias actividades por parte de varios subcontratistas, con una coordinación y responsabilidad de un contratista principal”.

Por su parte, el abogado Oscar Santamaría, quien representa al gerente de la EDU, Wilder Ehavarría dijo que las adiciones en los contratos están permitidas en la Ley y que los hallazgos de la Contraloría no significan responsabilidades ni de su cliente ni de los involucrados en el contrato.

El abogado anunció una denuncia ante la Fiscalía contra el concejal Alfredo Ramos por sus afirmaciones sobre irregularidades en el contrato para la adecuación de la clínica.

La contraloría le dijo a BLU Radio que “por haber casos de subcontratación lo trasladaremos a la Personería para que ellos revisen la legalidad, revisarán si era jurídica y técnicamente viable la contratación de varios operadores en esta gestión”.