Más de 30 casos de acoso laboral han sido denunciados en la Gobernación de Antioquia

Los ambientes hostiles se habrían vuelto pan de cada día en algunos despachos de la Gobernación de Antioquia que tendrían a varios empleados al borde de una crisis de ansiedad.

Este panorama reposa en las denuncias que se han conocido por el derecho de petición que hizo el Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado, subdirectiva Antioquia, a la Gobernación Departamental que reconoció que se han interpuesto 37 quejas por presuntos acosos laborales de superiores a funcionarios de carrera y provisionalidad.

Blu Radio conoció el testimonio de una empleada, que por seguridad reservamos su nombre, que relata los malos tratos que ha recibido de su jefe desde 2020 a la fecha.

"Me trata mal delante de mis compañeros, me cambia de manera arbitraria de puesto, me hace seguimiento de mis llamadas telefónicas. Si voy al baño y me demoro, me escribe dónde estoy y que por qué me demoro. Nos baja la calificación sin tener argumentos objetivos", relató la denunciante que conversó con Blu Radio.

Los acosos laborales denunciados son por casos de sobrecargas de trabajo, cambios de funciones, agresiones verbales, persecuciones y hasta reubicación de cargos sin motivo alguno.

De acuerdo con Luis Enrique Valderrama, secretario del sindicato, el ambiente es tan hostil en tantas dependencias, pero las víctimas no se atreven a denunciar por miedo de perder el trabajo. Por lo que los casos no serían más de 30 sino un centenar.

"Si vamos a solicitarle a los empleados de la Gobernación de Antioquia cuántos han sido acosas y que no han instaurado quejas de acoso laboral, son aproximadamente más de 300. Y muchos de ellos tienen historia clínica tanto por el psicólogo de la Gobernación y muchos de ellos con asistencia a los siquiatras", manifestó el representante sindical.

La Gobernación de Antioquia señaló en un comunicado que rechaza cualquier tipo de acto de acoso laboral, pero insistió que de las 37 quejas recibidas de manera oficial en el Comité de Convivencia Laboral, 16 procesos han sido cerrados sin configurar acoso, doce pertenecen a trabajadores del Sistema General de Participaciones que tiene un control propio, tres casos están en manos de la Procuraduría por ser acusaciones entre compañeros y solo seis casos están abiertos y en etapa de investigación.

