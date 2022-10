“Mesa de negociaciones con el ELN ha perdido mucha credibilidad”: analista

Luego del anuncio del presidente Juan Manuel Santos de retomar el quinto ciclo de negociaciones con el grupo guerrillero ELN en Quito, Ecuador, ya se conocieron las primeras reacciones en Antioquia.

Aunque para el analista de conflicto armado, Jaime Fajardo Landaeta, es un proceso que se debe dar para el futuro de la paz en Colombia, asegura que la mesa de negociaciones entre el ELN y el Gobierno Nacional ha perdido mucha credibilidad y no es el mejor momento para restablecerla

Asimismo, hizo un llamado para que haya un desarrollo de la agenda, pues durante el proceso sólo se ha discutido un cese bilateral pero no se ha profundizado en otros temas y afirma que en caso de no avanzar en ello, no hay posibilidades reales de un acuerdo.

Por su parte, la secretaria de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, aunque respetó la decisión del primer mandatario del país, recordó que el ELN no ha mostrado intenciones de paz ante los antioqueños y envió un mensaje a los jefes negociadores para que durante el proceso también se piense en las víctimas y en la restitución de sus derechos.

El ELN antes de la jornada electoral al Congreso manifestó que aunque no estaba de acuerdo con estos comicios por considerarlos viciados, se comprometía a no generar acciones bélicas. Por el cumplimiento de este hecho, el presidente de la República aseguró que han sido las jornadas más pacíficas de los últimos años.