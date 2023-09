Millicom desmiente al alcalde Daniel Quintero sobre supuestas intenciones para quedarse con TigoUne

A través de un comunicado, la compañía explicó que las afirmaciones del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, son imprecisas, aclarando que durante la Asamblea Extraordinaria de Accionistas se “se reafirmó la necesidad de realizar una importante y necesaria capitalización de la empresa por un monto equivalente a 150 millones de dólares y se instruyó a la Junta Directiva de TigoUNE para que emita el correspondiente reglamento de suscripción de acciones de la compañía, con el fin de ofrecer estas acciones a todos sus accionistas”.

Horas antes, el alcalde Quintero, en su cuenta de la red social X explicó que que Millicom realizó una toma hostil debido a que no pasó la decisión por el Concejo de Municipal y Empresas Públicas de Medellín se quedó con un 2% del 50% que tenía como socio mayoritario, debido a que forzó una dilución de la compañía de telecomunicaciones

"Millicom forzó una votación con mayoría simple, es decir solo la votación de ellos, sin el voto de EPM, en el que diluyen la empresa y nos dejan con el 2%. Eso es una irregularidad de un tamaño gigante, pero ellos tienen los mejores abogados del mundo, no podemos dejar que eso ocurra, EPM votó negativo, hizo las salvedades, a nosotros ya nos dijeron que iban a hacer eso", dijo el alcalde.

Urgente: Millicom en la asamblea de accionistas, en una maniobra jurídica forzó la votación de una dilución que nos deja solo con el 2% de la compañía. La hicieron aprobar a pesar del voto negativo de EPM y violando el acuerdo de accionistas que dice que se… pic.twitter.com/WaCjHGJhxJ — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) September 13, 2023

Millicom también usó el comunicado para aclarar que “la capitalización no representa dilución alguna para los accionistas que aporten capital y que la decisión de cada accionista sobre capitalizar o no la compañía le corresponde individualmente a cada accionista, por lo que EPM no ha sido diluido y mantiene la posibilidad de aportar su parte del capital y mantener su participación accionaria”.

La empresa, que es la encargada de la administración de Tigo Une, añadió que el proceso de capitalización es necesario para evitar una reorganización financiera y que siempre han procurado la prestación del servicio, sin interrupción alguna, a todos sus clientes.

