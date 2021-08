Molestia de padres de familia en Medellín por saludo de Drag Queen a niños en evento de la Alcaldía

Polémica y debate generó en Medellín la interacción de un grupo de niños, la mayoría de 6 años, de un jardín infantil con un artista Drag Queen . El episodio abre la discusión sobre lo oportuno o no que es abrir la puerta de la diversidad sexual a los menores desde tan temprana edad.

Aunque el personaje era invitado a un conversatorio, la alcaldía no tenía previsto el contacto con menores, pero tampoco le vio problema a dicha coincidencia.

“Hay un grupo de niños que están acompañados por su profesora y los niños lo saludan y él los saluda. Para los niños es inocente, ningún niño le pone maldad a esto porque él es un actor, es un artista, iba disfrazado con su personaje Drag xenti y los niños en la tv, el cine y las noticias ven muchas cosas peores”, explicó Sebastián Trujillo; subsecretario de Bibliotecas y lectura de Medellín.

Francisco Serna es papá de 4 hijos y representante de al menos 1.300 padres de familia en el centro de Medellín. Su asociación si ve lo sucedido como "algo inapropiado" para niños tan pequeños.

“En ninguna institución de Colombia se debe permitir que una persona como esta esté tratando de tener si quiera contacto con los niños, porque se supone que esas cosas son de personas mayores de edad”, aseveró Francisco Serna; representante junta directiva padres de familia comuna 10 de Medellín.

Uno de los protagonistas del polémico video es Juan Camilo, activista de la comunidad LGBTIQ+ y quien asegura personifica a una Drag Queen con propósitos educativos. Afirmó que el dialogo con los niños no fue más allá de la curiosidad de los pequeños.

“Ellos me miraban y me decían, ¿y eso qué es?, entonces en el video aparece que les estaba explicando: es una peluca, son unos aretes que están pegados, yo no le diría a un niño sea gay, nunca, o a una niña para que sea lesbiana cuando si ustedes de verdad quieren hablar con una víctima hablen con un miembro LGBTI en Colombia”, relató Juan Camilo Hoyos “Drag Xenti”, artista Drag Queen y activista LGBTIQ+.

Expertos en psicología infantil opinaron sobre lo apropiado que es o no para los niños tener acceso a la diversidad sexual a tan temprana edad, donde Luis Felipe Londoño, doctor en Sicología Infantil lo siguiente:

“En cuanto más tranquilidad tengamos para este relacionamiento de los niños y las niñas en sus contextos con estas diversidades es totalmente transparente", dijo.

El video, tomado hace un mes en Medellín, ha generado todo tipo de debates y discusiones frente a la diversidad sexual y el acceso que los niños tengan a este mundo.