Molestia en ciudadanos de Medellín porque Alcaldía estaría usando sus datos personales indebidamente

A través de redes sociales, diferentes habitantes de Medellín han manifestado su molestia con la Alcaldía porque, al parecer, estarían usando datos recopilados durante la pandemia, con la plataforma ' Medellín Me Cuida'.

En uno de los casos, al celular personal de Juan Pablo Restrepo llegó un mensaje de WhatsApp acompañado por un video. La pregunta "¿Sabías que el alcalde Daniel Quintero congeló la tarifa de energía?" estaba acompañada por un video del mandatario paisa contando la decisión tomada por la junta de EPM.

La molestia surgió porque, por más que Juan Pablo intenta recordar cuándo autorizó a la Alcaldía de Medellín el uso de sus datos, solo lo hizo, según él, para la inscripción a la plataforma ‘Medellín me cuida’.

"Me llegó un correo a las 11:40 de la mañana a mi celular personal. Yo solamente he inscrito mi celular cuando hice el proceso de 'Medellín me cuida', donde ellos siempre nos dijeron que esos datos eran totalmente responsables para ellos y que eran informativos, que nunca iban a hacer mal uso de esos datos", dijo Juan Pablo.

Como Juan Pablo son muchas las personas que denuncian lo mismo, asegurando que el único momento en el que entregaron sus datos personales a la Alcaldía de Medellín fue llenando ese mismo formulario.

Blu Radio tuvo acceso a la autorización de uso de datos de ‘Medellín me cuida’ y encontró que este asegura que una vez culminada la crisis del COVID-19 y se haya superado la pandemia, “la Alcaldía de Medellín procederá a eliminar de su infraestructura tecnológica los datos que ha recolectado por este medio y no podrá hacer uso de los mismos para ningún fin adicional”.

Razón por la que ya algunos de los ciudadanos que han dado a conocer la situación iniciarán procesos legales por violación a la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

